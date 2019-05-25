Harun Beyaz dinletisine yoğun ilgi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından her gün farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapan Ramazan Sokağında dün akşam sahne alan sanatçı Harun Beyaz, ilahileri ile vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Düzenlenen etkinliklerle Ramazan ayının maneviyatını en iyi şekilde yansıtan Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan Sokağı yine vatandaşların yoğun ilgisini topladı. Programlara katılan vatandaşlar seslendirilen ilahilere eşlik etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe çok sayıda davetli katıldı. Vatandaşların ilahilere hep birlikte eşlik ettiği programda duygu dolu anlar da yaşandı. Yoğun talep üzerine ilahileri birbiri ardına seslendiren sanatçı Harun Beyaz, büyükşehir belediyesi sayesinde vatandaşların aynı çatı altında buluşarak Ramazan maneviyatını yaşadığı için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Ramazan ayı boyunca her akşam ilahi konserleri, tiyatro oyunları, söyleşiler, yarışmalar, Kur'an-ı Kerim Tilaveti, Hacivat ve Karagöz gösterileri ile çeşitli buluşmalar düzenleyen büyükşehir belediyesi, Ramazan Sokağını Haleplibahçe'de bulunan Hamarat Eller Çarşısında gerçekleştiriyor.