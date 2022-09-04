Hasta ve yoksulları kapı kapı dolaşıyor

Şanlıurfa'nın nüfus ve alan bakımından en büyük ilçesi Eyyübiye'de, seçildiği günden bu yana halkla iç içe olan Belediye Başkanı Mehmet Kuş, bir yandan halkın hizmet taleplerini yerine getirmeye devam ederken bir yandan da vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Hastalık, yoksulluk ve çaresizlik içerisindeki vatandaşların kapılarını çalmaya devam eden Başkan Kuş, Eyyüpnebi Mahallesinde mağdur ailelere ulaştı.

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce daha önce tespit edilen ve yasal kriterler çerçevesinde destek olunan aileleri ziyaret eden Başkan Kuş ve Moğal, kendilerine uzanacak bir el bekleyen ailelerin yanında olduklarını belirtti.

Kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk yüzlerce vatandaşla sohbet ederek taleplerini dinleyen Başkan Kuş, Eyyüpnebi Mahallesinde doğalgaz bekleyen ailelere de farklı sokaklarda şebeke çalışmalarının devam ettiğini, bu kış mahallede isteyen herkesin doğalgaz kullanmaya başlayacağını söyledi.