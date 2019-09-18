Hasta yakınları için yeni misafirhane

Eyyübiye Belediyesi, hasta yakınları için Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bitişiğindeki Hacı Hamdi Kaysı Camisinde yeni bir misafirhane açıyor. Mevcut misafirhanenin hizmet binasına dönüştürecek olan Eyyübiye Belediyesi, Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla hızlı bir şekilde yeni misafirhane yapımını tamamladı. Hacı Hamdi Kaysı Camisinde yapımı tamamlanan Bay-Bayan Hasta Yakınları Misafirhanesi kısa sürede ilçe halkının hizmetine sunulacak. İlçe dışından ve kırsal mahallelerden gelen vatandaşların konaklamalarına olanak sağlayacak misafirhanede, hasta yakınları için her türlü konfor düşünüldü. Otel konforunda dizayn edilen ve iki ayrı bölümden oluşan misafirhanede mutfak, lavabo ve yemek salonu bulunuyor.

Hasta Yakınları Misafirhanesinin yapımının tamamlandığını ve kısa sürede ilçe halkının hizmetine sunulacağını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” Seçim zamanında Eyyübiye halkını ziyaret ederken en büyük vaatlerimizden birisi kamu kampüsüydü. Bunun için çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah ilk adım olarak hasta yakınları misafirhanesini dönüştürüp Eyyübiye Belediyesi hizmet binası olarak halkın hizmetine sunacağız. Tabi hasta yakınlarını unutmadık. Hasta yakınları bizim için çok değerlidir, çok kıymetlidir. Özelikle önümüzde kış ayı var, bu kış ayında hasta yakınlarımızı yağmurun altında, soğukta bırakamazsınız. Bu noktada ekiplerimiz hemen devreye girdi ve Kaysı Camisinin alt kısmını bay ve bayan hasta yakınları misafirhanesine dönüştürdük. Sağ olsun Kaysı ailesi de talebimize hemen cevap verdi ve hasta yakınlarımız için misafirhanemizi o alanda yaptık. Bugüne kadar yapmış oldukları hayırlara bir yenisini eklediler. Eyyübiye halkı adına kendilerine teşekkür ederim. Bay ve bayan şeklinde kullanılacak hasta yakınları misafirhanemizin eksikliklerini tamamlama aşamasına getirdik ve inşallah kısa süre içinde de halkımızın hizmetine sunacağız“ dedi.

“Kamu kampüsü için milli emlak ve rektörlükle görüşmeler devam ediyor”

Kamu Kampüsü çalışmalarının da sürdüğünü, bu doğrultuda milli emlak ve rektörlükle görüşmelerin devam ettiğini sözlerine ekleyen Başkan Kuş,” Kamu kampüsü dedik. Kamu kampüsünü kurmaya kararlıyız. Şuanda milli emlak ile görüşmelerimiz devam ediyor. Rektörümüzle görüşmelerimiz devam ediyor. Hasta Yakınları Misafirhanesinin kuzey tarafında bulunan Ziraat Fakültesine ait olan yer ile ilgili istişareler sürüyor. İnşallah milli emlak bize oradan bir arazi tahsis edecek. Orayı da kamu kampüsü yapacağız. Gerek kaymakamlığımız gerek milli eğitim, bütün kamuya ait birimlerimizi bu bölgede toplayacağız. Hizmeti Eyyübiye halkının ayağına getireceğiz” diye konuştu.