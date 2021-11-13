Hastanede gerçeği aratmayan tatbikat

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tatbikat gerçekleştirdi. Hastane bahçesinde gerçekleştirilen tatbikata, UMKE, 112 Acil Servis ve hastane çalışanları katıldı. Senaryo gereği tatbikatta, hastanenin otoparkında meydana gelen şiddetli patlama sonucu araçların hasar gördüğünü, seyir halindeki iki aracın sürücülerinin panikle kaza yaptığı ve ekiplerin hızlıca müdahalede bulunduğu görüldü.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bedri Caner Kaya, senaryo gereği yapılan tatbikatla ilgili açıklamasında, “Hastane olarak bu tür olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz. Bu tarz tatbikatlarda eksik yönlerimizi belirleyerek tamamlanması adına önlemlerimizi alıyoruz. Kurumlar arası koordinasyonun da başarılı bir şekilde uygulandığı tatbikatımıza emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.