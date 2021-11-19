Hastanede gerçeği aratmayan tatbikat

Şanlıurfa'da hastanede yapılan yangın tatbikatı gerçeği aratmadı. Görevliler, dumanlar içerisinde kalan hastaneden hastaları sedyelerle çıkarttı.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, çıkabilecek yangınlara karşı Balıklıgöl Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı düzenledi. Hastane personeli ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen tatbikatta hastane koridorlarına duman bırakıldı. Dumanların yükselmesiyle birlikte hastane görevlileri harekete geçerek itfaiyeye haber verdi. İtfaiyenin gelmesiyle birlikte hastalar hastane personeli ve itfaiye erleri tarafından sedyelerle güvenli bir alana götürüldü. Bir yandan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken diğer yandan ise dumandan etkilenenler ve hastalara nasıl müdahale edilmesi gerektiği uygulamalı bir şekilde gösterildi. Tatbikatla ilgili açıklamada bulunan Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor İsa Aydın, “Hastanemizin afet ve acil durum planlaması kapsamında 2021 yılı saha tatbikatımız gerçekleştirildi. Bu tatbikat esnasında afet ve acil planlama ile ilgili hastanemiz personeli ve itfaiye ekipleri tatbikatın gerçekleşmesinde bizleri desteklediler. Tatbikatta yapılan planlamaların basamakları başarılı bir şekilde yerine getirildi. Gerekli teçhizat ve personel desteklerinin yerinde olduğu görüldü. Bu şekilde herhangi bir sıkıntı durumuna karşı teyakkuzda ve tetikte olduğumuzu bilmiş olduk. Bundan sonraki süreçte bu tür çalışmaları yerine getirmeye devam edeceğiz. Hastanemizin bütün personeline ve destek veren tüm kurumlara teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu.