Hastanede karşılaşan husumetli ailler birbirine girdi: 2'si ağır 3 yaralı

Bıçakların kullanıldığı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre, daha önce kız alıp vermeden dolayı husumetli olan 2 aile fertleri, hastanede karşılaşınca sözlü tartışma yaşandı, tartışma kısa sürede bıçaklarında kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Ç . Abbas Ç ve Burhan Y. Vücutlarının değişik yerlerinden aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı.

Kavgaya Hastane güvenliği ve polisi müdahale ederken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Yaralılardan Mehmet Ç ve Burhan Y'nin hayati tehlikeleri bulunduğundan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, jandarma ve polis hastanede başka bir olayın oluşmaması için geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı