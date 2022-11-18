İhlas Haber Ajansı

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Hastanedeki demir çubuklu kavga kameraya yansıdı

Şanlıurfa’da hastanede karşılaşan husumetli iki aile fertlerinin serum takılan demir çubuklu kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da hastanede karşılaşan husumetli iki aile fertlerinin serum takılan demir çubuklu kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli 2 grup, hastane koridorunda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Serum takılan demir çubuklarla birbirlerini darp eden tarafları hastane personeli ayırdı.


Cep telefonu kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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