Hastaneler dezenfekte edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tedbirleri açıklamasının ardından harekete geçen ekipler, Şanlıurfa'da hastanelerin ortak kullanım alanları korona virüse karşı dezenfekte edildi.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye İlçe Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tedbirleri açıklamasının ardından düzenli olarak yaptığı dezenfekte çalışmalarına devam etti. Belediyeye bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü, Covid-19 salgının başladığı ilk günden itibaren ilçe genelinde dezenfekte edilmedik yer bırakmadı. Dezenfekte ekipleri, vatandaşların pandemi sürecinde yoğun olarak kullandığı hastanelerin de, program dahilinde dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyor. Ekipler, yürüttüğü çalışmalar kapsamında hastanelerin kantin, kafeterya, asansörleri ve bekleme salonlarını dezenfekte etti.

Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, alınan tedbirlere ek olarak insan nüfusunun yoğun olduğu banka, ATM, park ve otobüs duraklarında da dezenfekte işlemleri yapıldığı belirtilerek vatandaşın sağlığı için mesai gözetmeden çalışmaları yürütüldüğünü dile getirildi.

Öte yandan ortak kullanım alanlarına ek olarak ekipler, ilçe sınırlarında Covid-19 vakası olan hanelerde de dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor.