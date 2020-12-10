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Hastanelerde dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Haliliye’de korona virüs riskinin yüksek olduğu hastanelerde dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Haliliye'de korona virüs riskinin yüksek olduğu hastanelerde dezenfekte çalışmaları yapıldı.


Haliliye Belediyesi, korona virüs çalışmalar kapsamında ilçe genelinde bulunan hastanelerde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.


Kullanılan dezenfektanın insan sağlığına zarar vermediğini ve Sağlık Bakanlığından onaylı olduğunu aktaran Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, “Korona virüs salgınının ortaya çıktığı ilk günden itibaren ilçe genelinde bulunan tüm ortak kullanım alanlarını düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Bunun yanında ise hastane ve benzeri yerlere ayrıca özen gösteriyoruz. Bunun yanında ise korona virüs vakası görülen meskenlerde dezenfekte çalışması yürütüyoruz” ifadelerine yer verdi.

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