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Havalar ısınınca yol yapım çalışmaları hız kazandı

Haliliye Belediyesi, havaların ısınması ile birlikte kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına hız verdi.

Ekipler, Yeşiltepe Mahallesinde çalışma başlatırken, Boydere Mahallesinde de tamamladığı yolları vatandaşların hizmetine sundu. Boydere Mahalle Muhtarı Mehmet Güneş, “Ömrümüzde görmediğimiz hizmeti Başkanımız yapmıştır” dedi.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde yol yapım atağını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü, ilk bahar ayları ile birlikte havaların ısınmasını fırsat bilerek kırsal mahallelerde belirlenen program dahilinde yol yapım çalışmalarına hız verdi.


Bu kapsamda ekipler, Yeşiltepe Mahallesinde çalışmaların startını verirken, Boydere Mahallesinde de yapımı tamamlanan yolları vatandaşların hizmetine sundu. Haliliye Belediyesi yol çalışmalarını yanı sıra eğitime destek amaçlı mahallelerde bulunan okulların da çevre düzenlemesini yapıyor.


Haliliye Belediyesinin yürüttüğü çalışmalar hem merkez hem de kırsal mahallelerde vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor. Yeşiltepe mahalle sakinleri başlatılan yol çalışmalarından dolayı mutlu olduklarını belirterek Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür ettiler.


Yol yapım çalışmalarının tamamlandığı Boydere Mahallesinde ise Mahalle Muhtarı Mehmet Güneş, “Ömrümüzde görmediğimiz hizmeti Başkanımız yapmıştır. Boydere halkı adına ona çok çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Haliliye Belediyemiz kışın da boş durmadı


Çalışmalara ilişkin konuşan Boydere İlk ve Orta Okulu Müdürü Ahmet Can Asrığ da “Haliliye Belediyemiz kışında boş durmadı. Boydere Mahallemizin bütün yollarını ve okumuzun bataklık halinde olan sahasını kuruttu. Dolgu malzemesi ile doldurup tesviyesini yaptı. Ben Haliliye Belediyesine bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Öte yandan ekiplerin, çalışmaların devam ettiği mahalleleri tamamlayıp, diğer kırsal mahallelerde çalışmaları başlatmayı hedefledikleri belirtildi.

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