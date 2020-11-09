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Havanın soğuması en çok onlara yaradı

Şanlıurfa’da havaların soğumasıyla evinde doğalgaz olmayan vatandaşlar çareyi sobada buldu.

Şanlıurfa'da havaların soğumasıyla evinde doğalgaz olmayan vatandaşlar çareyi sobada buldu.


Tüm yurtta olduğu gibi Şanlıurfa'da da etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava soba satışlarını arttırdı. Kentin özellikle kırsal kesiminde yaşayan vatandaşlar ısınmak için sobaya yöneliyor. Sobaların fiyatları ise özeliklerine ve kalitesine göre 90 ila 800 lira arasında değişiyor.



“Diğer illerden bile rağbet var”


Komşu illere de soba satışı yaptığını belirten Mehmet Baran Çiftçi, “Bu yıl yoğun talep var. Vatandaşlar dışarıdan gelip alıyorlar. Gaziantep, Mardin, Silopi, Cizre ve kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar yoğun olarak talep ediyor” dedi.


Köyden soba almaya gelen Abdullah Günak ise “Köyden soba almaya geldim. Allah razı olsun yardımcı oldular. Ben tercih ederim herkese bir an önce gelin sobanızı alın sobalar bitecek” şeklinde konuştu.


Sobayı elinde taşıyarak evine götüren Hamit Tekdağ da, “Kış geldi artık mecburen soba almamız lazım. Çocuklar üşüyor. Çoluk, çocuğum var, mecburen soba aldık. Ve kendimize de dikkat etmemiz lazım virüs var. İki üç gün sonra yine yağmur olacak ben de mecburen soba almamım lazımdı aldım” diye konuştu.

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