Hayal proje Yalçınkaya ile gerçek oldu

Akçakale'nin içme suyu sorununun tarihe karışmasına öncülük eden Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, projede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Hayal gözüyle bakılan temiz içme suyu projesinde isale hattı, arıtma tesisi ve depo inşaatı sürüyor. Yalçınkaya'nın girişimleri ile büyükşehir belediyesi tarafından hayata geçirilen projede önemli mesafe kat edildi. Yalçınkaya da beraberinde Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan ile beraber Akçakale ve Harran'a su getirme amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğü Ağveren bölgesine gitti. İlçeye 55 kilometre mesafedeki bölgeye inşa edilen artıma tesisi ve depo inşaatını incelendi.

Bir yıla kadar ilçeye temiz su kazandırılacağını ifade eden Yalçınkaya konuya dair yaptığı açıklamada, “Akçakale'nin modern ilçe olma noktasında içme suyu olmazsa olmazımızdır. Bulunduğumuz saha Ağveren köyüdür. Burada derin kuyulardan temin edilen arıtma suyu 150 yıl Akçakale'ye yetecek şekilde planlandı. Burada 6 metre yüksekliğinde bekletme havuzu ve yaklaşık 150 bin tonluk da biriktirme alanıdır. Buradan Akçakale'ye ve köylerine su pompalanacak. Bu Akçakale'nin her şeyidir. Su hayattır. Su olmadan bir şey olması mümkün değildir. Maalesef GAP sulamaları ile beraber nitratlı gübrelerden sonra sahada içilecek su kalmadı. Bu yapılan tesis, temiz su ile beraber Akçakale'nin geleceği teminat altına alındı. Suyla beraber Akçakale'nin geleceği aydınlandı. Ümit ediyorum ki önümüzdeki yıl bu mevsimde Akçakale'ye suyun varması da muhtemel. Dağıtım ihalesi de yapıldı. Firma da dağıtımını ilçemizde yapacak. Akçakale'nin içme suyu sorunu inşallah bitti. Doğal gazın da temelini attık. Ana yol da inşallah yakın bir tarihte tamamlanıp bitirilecek. Burada hedeflediğimiz modern, yıldız Akçakale, sınırda mükemmel bir ilçedir. Bu hedeflerimizin hepsine vardık” dedi.

“İstihdama ağırlık vereceğiz”

Bundan sonraki öncelikli hedefinin ekonomik kalkınma olduğuna dikkat çeken Yalçınkaya, “İnşallah önümüzdeki dönemde istihdam projelerine, işsizlik ile ilgili yatırımcılara ve yatırımlara ağırlık vereceğiz ki insanımızın bir nebze yüzü gülsün. Evine ekmek götürebilsin. Bütün bu tesislerimizin insanlarımıza, bölgemize ve çocuklarımıza hayırlı olmasını Cenabı Haktan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yalçınkaya incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.