Hayallerindeki üniversiteleri ücretsiz kursla kazandılar

Konservatuar ve güzel sanatlara ilgi duyan öğrencilerin talebi üzerine Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın talimatı ile çalışma başlatıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğince tarihi Terziler Evi'nde güzel sanatlar ve müzik atölyesi kuruldu. 9 aylık eğitimin sonunda Siverek Belediyesi tarafından temin edilen araçlarla sınava girecek üniversitelere götürülen gençler, hayalini kurdukları üniversitelere yerleşti.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın eğitime ve gençlere büyük önem verdiği belirtildi. Gençlerden gelen her türlü talebin imkanlar dahilinde karşılandığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hayal ettikleri üniversiteler için mücadele eden öğrencilerimizin talepleri, Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak tarafından karşılanmış, talep ettikleri kursları ivedi olarak başlattık. Gençlerimiz, girmek istedikleri ve arzu ettikleri fakülteleri kazanmak istiyordu. Umutları ve hayallerinin peşinden giden gençlerimizi sınava girecekleri üniversitelere kadar eşlik edip, her türlü desteği sağladık. Arzu ettikleri bölümlere yerleşen tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Her zaman şehrimize değer katan tüm gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Nevşehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine yerleşen öğrencilerden Sevda Gökpınar, “Belediyemiz tarafından açılan resim kursuna katılarak yaklaşık bir yıllık bir eğitim aldım. Daha sonra ilk yılım olarak girdiğim sınavlarda resim bölümünü iyi bir dereceyle kazandım ve çok mutluyum. Bize büyük emek veren öğretmenlerimize ve Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak'a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a desteği için teşekkür eden Özlem Yeşiltaş, “Konservatuara hazırlık süreci için katıldığım kurslarda piyano ve ses eğitimi aldım. Bazen yapamadık, bazen zorlandık, pes etmedik ve sonunda başardık. Biz bu gemiden mutlu indik, bu imkanları bize sağladığı için Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak'a çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Hayalindeki üniversiteye yerleşmenin mutluluğunu yaşadığını aktaran Hazal Kayguş, şunları söyledi:

“Siverek Belediyesi Terziler Evi'nde açılan müzik kursu bölümünde 8 aylık bir eğitim gördüm. Öğretmenimizin desteğiyle ses eğitimi ve piyano derslerini aldım. Bu süreçte bizleri bir konservatuar öğrencisi olarak hazırladı. Mülakatlar için Nevşehir'e gittim ve bu hayalimdeki üniversiteydi. Çok umutluydum, sınava girdim ve 2. asil olarak kazandım. Öğretmenimiz Remziye Lale emekleri için Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a da destekleri için çok teşekkür ediyorum. Hayalimdeki üniversiteyi kazandığım için mutluyum.”