Hayatlarında ilk defa Hacıvat ile Karagöz'ü izlediler

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, köy okullarında okuyan öğrenciler hayatlarında ilk defa Hacivat ile Karagöz oyununu canlı seyretti.

Siverek Şehir Tiyatrosu oyuncuları, ilçe merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Karakeçi Nohutlu Kırsal Mahallesi'nde eğitim gören ilkokul öğrencileri için Hacivat ile Karagöz oyununu sergiledi. İlk kez karşılarında canlı olarak Hacivat ile Karagöz'ü gören çocuklar, keyifli anlar yaşadı.

Amaçlarının özelikle kırsal bölgelerde yaşayan öğrencilere tiyatroyu sevdirmek olduğunu söyleyen Şehir Tiyatrosu Yönetmeni Şehmuş Çilenti, “Geçen sene gönüllü arkadaşlarla şehir tiyatrosunu kurduk. Bu sene Siverek Şehir Tiyatrosunun bir alt kolu olan Susam Sokağı çocuk tiyatrosunu kurduk. Bu kapsamda merkezdeki okullarımıza gittik. Ama biz dedik ki şehirdeki çocuklar yılda bir kez de olsa tiyatroyla tanışıyorlar. Kırsaldaki çocuklarımızı tiyatro ile tanıştıralım dedik. Bugün bir kırsaldaki ilkokulumuza geldik. Biz mutluyuz, çocuklarımız ve öğretmenlerimiz de mutlu. Her şey sanat için dedik ve yollara düştük. Amacımız tiyatroyu Siverek'e iyice tanıtmaktır” dedi.

Tiyatroda Hacıvat'ı oynayan ve aynı zamanda Ziraat Mühendisi olan Fatih Bulut ise “Siverek Şehir Tiyatrosu kurulduğundan beri çok müthiş bir ilerleme kaydetti. Sanat yönetmenimiz Şehmus Çilenti'nin misafiri olarak İstanbul'dan geldim. Çok güzel bir projeye imza attı. Hacivat ve Karagöz oyununu şehir merkezindeki tüm okullarda ve kırsalda göstermemizi istedi. Biz de Hacivat ve Karagöz olarak son iki aydır Siverek'teki hemen hemen tüm kırsal mahallelerimize gitmiş bulunmaktayız ve gitmeye de devam ediyoruz. Bizim bunu yapmaktaki amacımız çocukların yüzünü güldürmek, sanatı tanıtmak, tiyatroyu çocuklara aşılamak, onların daha parlak fikirlerle düşünmelerini sağlamak ve ileriye dönük fikir edinmelerini sağlamaktır. Çocuklar ileride tiyatroyla her zaman içli dışlı olacaklardır ve Siverek bu konuda kalkınmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

İlkokul öğrencilerden Zelal Atakan, Hacivat ile Karagöz oyununu çok beğendiklerini söyleyerek, “Bugün Hacivat ve Karagöz gösterisi düzenlendi. Çok eğlendik, çok mutluyuz. Bize bu güzel günü yaşattıkları için emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. İlk defa canlı olarak Hacivat ve Karagöz oyununu izledik. Çok sevinçliyiz. Oyun çok güzeldi” dedi.

Nohutlu İlkokulu Birleştirilmiş Sınıf öğretmeni Esma Gülşah Solmaz ise “Merkeze 60 kilometre uzaklıkta bir okuldayız. Arkadaşların kalkıp buralara kadar gelmesi bizleri çok mutlu etti. Hatta tiyatro için bazı arkadaşlar İstanbul'dan geldiler. Bu tiyatro aşkını çocuklara yansıtmaları çok anlamlı. Çocukların yüzündeki mutluluğu ve sevinci görmek bizi çok mutlu etti” diye konuştu