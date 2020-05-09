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Hayırseverlerin bağışları binlerce ihtiyaç sahibine ulaşıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde hayırsever iş adamları ve vatandaşlar tarafından yapılan bağışlarla binlerce aileye gıda ve hijyen kolisi yardımı yapıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayırsever iş adamları ve vatandaşlar tarafından yapılan bağışlarla binlerce aileye gıda ve hijyen kolisi yardımı yapıldı.


Siverek'te kamu yararına çalışan bir dernek, ihtiyaç sahibi insanlara yardım elini uzattı. Hayırseverlerin katkılarıyla oluşturulan yüzlerce ramazan paketi ve hijyen kolileri dernek gönüllüleri tarafından daha önce tespit edilen evlerin kapılarına bırakıldı.


Derneğin Siverek Temsilcisi Fatih Culaz, "Hayırseverlerin katkılarıyla yüzlerce kişiye ulaştıklarını belirterek, Siverek'te insani yardım derneği olarak, korona virüs nedeniyle kendi evlerinden dışarı çıkamayan, mağdur ve yetim olan ailelerimize gıda ve hijyenik kolileri ulaştırdık. Buradan bu yardımı yapan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Allah yardımlarını kabul etsin" ifadelerini kulandı.

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