Hayvan deneyi uygulama ve araştırma merkezi faaliyetleri ile göz dolduruyor

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, beraberinde Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Deniz, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Yılmaz ile Veteriner Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan heyet, Harran Üniversitesi Hayvan Deneyi Uygulama ve Araştırma Merkezini (HRÜ-HDAM) ziyaret ettiler.

Tam kapasite olarak bu yıl hizmet vermeye başlayan Hayvan Deneyi Uygulama ve Araştırma Merkezini gezen Rektör Çelik ve beraberindeki heyet, merkezde bulunan ameliyathane, laboratuvar ve uygulama alanlarında incelemelerde bulundu. Ulusal bazda 7 projenin başarıyla bitirildiği hayvan deneyi uygulama ve araştırma merkezi bünyesinde bulunan operasyon ve uygulama birimlerinde; deney hayvanları denemeleri, laboratuvar uygulamaları ve deneyleri yapılıyor. Tıp fakültesi fizyoloji ana bilim dalının yürütücüsü olduğu bir proje ile alınan Fare-Rat koşu bandı HRÜ-HDAM merkezinde faaliyete geçti.

Araştırmacıların bilimsel çalışmalarda ihtiyacı olan laboratuvar hayvanları fare, rat, tavşan üretimine başlayan merkezde tıp, diş hekimliği, eczacılık, veteriner, ziraat, sağlık bilimleri, fen fakülteleri ve beden eğitimi-spor yüksekokulu ile sağlık, biyoloji ve hayvancılık alanında çalışan bölgedeki diğer araştırmacıların da ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.