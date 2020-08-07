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Hayvanat bahçesi proje çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla başlatılan Hayvanat Bahçesi Projesi, Halil-ur Rahman Kent Ormanında 100 dönümlük alan üzerine kurulacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla başlatılan Hayvanat Bahçesi Projesi, Halil-ur Rahman Kent Ormanında 100 dönümlük alan üzerine kurulacak.


İçerisinde sosyal donatının olacağı hayvanat bahçesi, doğasına uygun bir şekilde, şehrimizde bulunan önemli hayvanlar başta olmak üzere yırtıcılar, kara hayvanları, sürüngenler, böcek evi, kuş evi, kelebekler evi, su hayvanları vb. hayvanlar Şanlıurfalıların ilgi ve meraklarına sunulacak. Çocukların heyecanla gezerek ve yaşayarak görecekleri hayvanat bahçesi yapım çalışmaları öncesi alanda incelemelerde bulunan Beyazgül, Projenin detayları hakkında teknik personel ve üst yönetimle istişarede bulundu.


Şanlıurfa'nın geleceğini şekillendirdiklerini belirten Beyazgül, “Halil-ür Rahman Kent ormanımız daha önceden ağaçlandırılmış ama bu ormanımız içerisinde halkımızın bir beklentisi var oda, hayvanat bahçesi. Hayvanat bahçesi çalışmaları için proje startını verdik. İnşallah yakın bir zamanda tamamlanacak. Öte yandan burada ikinci bir çalışmamız da var. O da kır bahçesi şeklinde düğünlerimizin, etkinliklerimizin yapılacağı bir alan yapmak. Burası Şanlıurfa'ya çok hakim bir alan ve bu alanı çok iyi şekilde değerlendireceğiz. Gün batışının izlendiği çok güzel bir mekan ve Urfa'yı seyrettiğimiz bir alan olacak. Düğünlerimizi de burada yapabileceğiz Urfa'mız için her iki projede hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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