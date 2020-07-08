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HDP ilçe başkanı gözaltına alındı

Şanlıurfa’da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP Viranşehir İlçe Başkanının da olduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP Viranşehir İlçe Başkanının da olduğu 13 kişi gözaltına alındı. .


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir, Akçakale, Birecik ve Bozova ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında HDP Viranşehir İlçe Başkanı Hıdır Oktay, DBP Parti Meclisi Üyesi Bekir Karageçili parti yöneticilerinin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar emniyete götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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