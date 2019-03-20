İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

HDP'li Ayşe Sürücü'ye 1 yıl 8 ay hapis cezası

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü’ye, "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan yargılandığı davada, 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'ye, "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan yargılandığı davada, 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Sürücü'nün avukatı Hidayet Enmek katıldı. Duruşma savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın 8 Mart 2016'da Şanlıurfa Valiliği tarafından yasaklanan eylem ve etkinliklere katıldığını belirterek, atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.


Mahkeme heyeti, sanığa "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.