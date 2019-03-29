İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

HDP'li milletvekili kazada yaralandı

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü’nün de bulunduğu araç kaza yaptı, 3 kişi yaralandı.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün de bulunduğu araç kaza yaptı, 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün aracı Ceylanpınar karayolu hastane kavşağı yakınlarında bir otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada vekil Ayşe Sürücü ile diğer otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken diğer 2 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.