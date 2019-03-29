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HDP'li vekili almaya giden ambulansa yol veren AK Partililer kaza yaptı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesinde HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü’nün yaralandığı kazada, yarılıları almaya giden ambulansa yol veren AK Parti Viranşehir eski İlçe Başkanı kaza yaptı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesinde HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün yaralandığı kazada, yarılıları almaya giden ambulansa yol veren AK Parti Viranşehir eski İlçe Başkanı kaza yaptı.


Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde HDP'li vekil Ayşe Sürücü'nün de yaralandığı kazada yaralıları almaya giden ambulansa yol veren AK Parti Viranşehir eski İlçe Başkanı Cemalettin Sayan'ın içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada AK Parti Viranşehir eski İlçe Başkanı Celalettin Sayan yara almazken yeğeni ve yengesi ise yaralandı. Celalettin Sayan'ın yengesi Şanlıurfa'ya sevk edilirken, yeğeni ise Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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