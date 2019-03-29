HDP'li vekilinin yaralandığı kaza kamerada

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün Ceylanpınar ilçesine giderken geçirdiği trafik kazası bir yakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Ayşe Sürücü'nün içinde bulunduğu otomobilin, yakıt istasyonundan çıkan başka bir otomobile çarptıktan sonra devrildiği görülüyor.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün içinde bulunduğu otomobil, Ceylanpınar yolunda başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada Sürücü ile birlikte 2 kişi daha yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan HDP'li vekil, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ayşe Sürücü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.