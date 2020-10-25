Hedefleri için ilk deneme sınavına girdiler

Haliliye Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz deneme sınavları düzenleyerek, öğrencilerin seviyelerini ölçmelerini sağlıyor

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezinde açılan üniversiteye hazırlık kursu ile gençler geleceğe hazırlanıyor. Bu kapsamda 285 öğrencinin kayıtlı olduğu kursta öğrencilere verilen hazırlık eğitiminin yanı sıra seviyelerini ölçmeleri için de deneme sınavları yapılıyor.

Salgın tedbirlerinin en yüksek seviyede tutulduğu kursta öğrenciler yeni dönem için ilk deneme sınavında ter döktü. YKS öncesi Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile ilgili yapılan deneme sınavları ile öğrencilerin sınav stresinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Öğrenciler düzenlenen deneme sınavına yoğun ilgi gösterirken, sınav sonrası çözemedikleri soruları da merkezde bulunan, alanında uzman öğretmenlere çözdürme imkanı buluyor.