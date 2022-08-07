Helikopter ambulansla Şanlıurfa'ya getirilen 775 gramlık bebeğin tedavisi sürüyor

Şırnak'ta dünyaya gelen 25 haftalık 775 gram ağırlığındaki prematüre bebeğin, Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans helikopterle getirildiği Şanlıurfa'da tedavisi sürüyor.

Şırnak Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binasında 25 hafta 27 günlük olarak dünyaya gelen bebeğin ileri tetkik ve yoğun bakım gerektiği için Şanlıurfa'ya sevkine karar verildi. Sağlık Bakanlığından talep edilen ambulans helikopter Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına indi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla havalimanına götürülen bebek hava ambulansıyla Şanlıurfa'ya getirildi. Burada özel bir hastaneye sevk edilen bebeğin yeni doğan yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

“İki kere kalbi durdu”

Prematüre bebeğin tedavi süreci ve son durumu ile ilgili açıklamada bulunan özel hastane Başhekimi Dr. Cengiz Karakucak, “Dün akşam saat 20.00 civarlarında bir erkek hasta bebeğimiz geldi. Bebek tabii prematüre doğum 25 haftalık ve 775 gram ağırlığındadır. Buraya gelirken bayağı bir yolda işte kalbi durmuş, onunla ilgili çalışmalar müdahaleleri yapılmış, teslim aldık. Buraya geldiğinde de bir defa daha kalbi durdu. Tekrar müdahale edildi ama şu an bebek stabil genel durumu tabii kötü yani 25 haftalık olduğu için bunlarda akciğerlerde yetmezlik oluşur. Ayrıca bir de ensefaloseli var. Ek olarak başka bir hastalığı daha var. O yüzden geldiğinden bu yana hastanın genel durumu biraz daha stabil, en azından şuan mekanik olarak solunum problemi yok. Akciğerlerinde hafif de olsa bir düzelme var. Ancak 775 gram olması hasebiyle inşallah biz elimizden geleni yapacağız. Çok uzun süre yatar. Bu bebekler yani 2 kilo, 3 kilo olana kadar burada kalırlar. Gerekli tedavileri yapılmaktadır. İnşallah kısa sürede size güzel haberler veririz. Böyle vakaları çok aldık. Genelde tabii bu hastalar çok emek isteyen hastalar yine de başarılı olduğumuz çok hasta oldu. Yani o yüzden inşallah bu hafta içinde elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.