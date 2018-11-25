Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Kocaeli ilinin Baş iskele ilçe Belediyesi AR-GE Kurulu tarafından hayata geçirilen “Her Bağış Yeni Bir Umut” projesiyle Viranşehir ilçesine gönül köprüsü kuruldu.

Yardım için Viranşehir ilçesine gelen ekibi, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ekrem İştin ve Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çoban karşıladı.

Proje kapsamında Baş iskele'de bulunan okullardan, belediye personelinden, esnaf ve vatandaşlardan toplanan yardımlar Baş iskele Belediye Başkan Yardımcısı Sema Arat ve AR-GE ekibi tarafından Viranşehir Arıtır İlkokulu'na ulaştırıldı.

Kırtasiye malzemeleri, kitap, defter, kıyafetlerden oluşan 100 adet koli, her öğrenciye özel olarak paketlenerek teslim edildi. Baş iskele Belediyesi Strateji Müdürü Duygu Temür, AR-GE ekibi üyeleri Demet Aslan, Damla Aykut, Sevda Ayaz, Pelin Korkut ve Büşra Yaman tarafından dağıtılan hediyelerini teslim alan öğrenciler çok mutlu oldular. Sevinçleri yüzlerinden okunan öğrenciler hediyeler için teşekkür ettiler.

Bağış yapılacak okulun seçiminin Baş iskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz tarafından bizzat yapıldığı bildirilirken, projenin 2 ay sürdüğü açıklandı.

Proje boyunca Viranşehir Arıtır İlkokulu öğretmeni Cihan Taştan ile sürekli iletişim halinde olunarak, öğrenci beden listesinin hazırlanması ve eksiklerin giderilmesi sağlandı.

Gönüllü ekip, Arıtır kırsal mahallesinde işleri bittikten sonra Viranşehir öğretmen evine geçtiler. Burada misafirleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş karşıladı.

Müdür Ateş, örnek teşkil edecek projelerinden ötürü emeği geçen herkese teşekkür etti. Misafirlerine ikramda bulunan ateş, çeşitli hediyeler takdim etti.

İlçe Kaymakamı Ömer Dereci misafir ekibi makam odasında ağırlayarak plaket takdiminde bulundu.