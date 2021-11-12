Hilvan ve Siverek'teki eksiklikleri büyükşehir belediyesi gideriyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne Bağlı Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin Siverek ve Hilvan ilçelerinde terasman işlemlerini tamamladığı mahalle içi yollara kilitli parke döşenirken, ana caddelerde ise refüj çalışmaları yapıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin beton üretim tesislerinde ürettiği ve ilçelere hizmet için kullandığı büz boru, bordür, kilitli parke gibi malzemelerle ilçelerin üst ve altyapısı daha güçlü hale getiriliyor. Ekipler, Hilvan ilçesi Karacurun Mahallesi'nde kilitli beton parke taşı çalışması başlatırken, Gölcük Caddesi'nde ise kaldırım düzenleme çalışması yaptı.

Ekiplerin, Siverek ilçesi Bahçelievler Mahallesi 19. Sokak ve Sami Karahan, Mithat Kandemir Caddesi'nde de kaldırım ve orta refüj çalışması sürüyor.