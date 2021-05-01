Hilvan'a modern mezbahane

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün ilçelere yönelik projeleri birer birer hayat bulmaya devam ediyor. Merkez ve kırsal ayrımı yapmaksızın tüm Şanlıurfa genelinde yatırımlarını vatandaşlarla buluşturan büyükşehir belediyesi, son olarak Hilvan ilçesinde modern mezbahane yapımına da başladı. Ekipler tarafından başlatılan inşaat çalışmaları ile Hilvan ilçesi modern bir tesise kavuşacak. Büyükşehir Belediyesinin daha sağlıklı ve modern teknik ekipmanlarla kesim yapmak için inşa ettiği yeni mezbahanede aynı anda birçok büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimi yapılabilecek, bunun yanında tesis içerisinde soğuk hava depoları, kesim hücresi ve idari alanlar da yer alacak. İnşaat çalışmalarının başladığı Hilvan Mezbahanesinin 2021 yılının sonunda hizmete sunulması hedefleniyor.