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Hilvan'da ilçe kütüphanesi inşaatı sürüyor

Eğitime ve gençliğe önem veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Hilvan’da temelini attığı İlçe Kütüphanesinin çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor.

Eğitime ve gençliğe önem veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Hilvan'da temelini attığı İlçe Kütüphanesinin çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor.


Sosyal ve kültürel belediyecilik kapsamında yaşlılara, kadınlara ve gençlere yönelik hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Hilvan'da temelini attığı İlçe Kütüphanesi inşaatını hızlandırdı. 3 bin metrekare alan üzerinde yaptırılan Hilvan İlçe Kütüphanesi inşaatı Hilvan'da takdirle karşılandı. Gençleri sokaktaki kötü alışkanlıklardan kurtarmak, onlara okuma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra çeşitli sosyo-kültürel aktivitelere katılımlarını sağlamak amacıyla inşa edilen kütüphanede çalışmalar devam ediyor.


Hilvanlılar'dan teşekkür


İlçe Kütüphanesi inşaatının çok kısa sürede oldukça iyi ilerlediğini kaydeden Hilvanlılar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür etti.

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