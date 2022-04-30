Hilvan'da selin yaraları sarılıyor

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde akşama doğru etkisini gösteren yoğun dolu ve yağmur sonrası bir çok evi su bastı. Şanlıurfa ile birlikte Diyarbakır'dan da bölgeye gönderilen AFAD ekipleri, evlerde su tahliye çalışmalarına devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde akşama doğru etkisini gösteren yoğun dolu ve yağmur beraberinde sel getirdi. Şehir merkezi ve kırsalda yaşanan sel olaylarında bir çok evi su basarken bazı araçlar suya gömüldü. Sokakların çamur deryasına döndüğü ilçede bazı evlerin duvarları da yıkıldı. Sel nedeniyle Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğünden bölgeye giden 15 kişilik ekip, Birlik Müdürü Mehmet Karaaslan eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan şu anda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bölgeye Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve valilik de ekip sevk etti.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.