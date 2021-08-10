İhlas Haber Ajansı

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Hilvan'da yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasında

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde cep telefonuyla yağmuru görüntüleyen bir vatandaş, yıldırımın düşme anını saniye saniye kaydetti.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde cep telefonuyla yağmuru görüntüleyen bir vatandaş, yıldırımın düşme anını saniye saniye kaydetti.


Olay, Hilvan ilçesinde bağlı Karacurun Mahallesi 68 numaralı sokakta meydana geldi. Yağmur yağdığını gören vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydederken aniden yıldırım düştü. Korkulu anların yaşandığı o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.


Elektrik direğine düştüğü öğrenilen yıldırım, elektrik tellerini de kopardı.

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