Hilvanlı annelere uyuşturucu eğitimi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde Hilvan'da annelere madde bağımlılığı hakkında eğitim verildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler tarafından Hilvan Ziraat Odası Konferans Salonunda düzenlenen eğitim programına Kaymakam Coşkun Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, anneler, okul idarecileri ve rehber öğretmenler katıldı. Programda ayrıca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Bebe, Aile Destek Merkezi (ADEM) projesi ve bilgi evi hakkında bilgiler verdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ise Kadın Acil Destek uygulamasının kullanımı hakkında detaylar aktarıldı. Programda konuşan Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan, uyuşturucu kullanan çocuklardaki belirtilere değinerek ailelerin çocuklarının hareket ve fiziki durumunda yaşanacak değişikliklere dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Uyuşturucu kullanan inşaların gözlerinin kan çanağına döndüğünü ve bunu önlemek için de göz damlası kullandıklarını belirten Kaymakam Doğan, ailelerin çocuklarında göz damlası gördüğünde şüphe duymaları gerektiğini aktardı. Uyuşturucu kullandığı halde bırakmak isteyen çocuklar varsa kaymakamlık olarak kapılarının açık olduğunu söyledi. Çocuk gelmediği takdirde kendisinin gideceğini söyleyen Kaymakam Doğan, ekip olarak bunun için hazır olduklarını belirtti.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje ile uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk, ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda, anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması hedefleniyor. Anneler aracılığıyla, uyuşturucu kullanımının erken tespiti ve bağımlılık sarmalına yakalanmadan çocuğa müdahale edilmesi amaçlanıyor.