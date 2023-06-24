Hilvanlı üreten kadınlar kooperatif kurdu

Hilvan'da kadınlar tarafından kurulan Hilvan Üreten Kadınlar Kooperatifinin açılışı, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın katılımıyla yapıldı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın direktifleriyle 13 ilçede hayata geçirilen “1000 fikir 1000 proje” uygulaması çerçevesinde 7 Hilvanlı kadın girişimcinin ortaklığında kurulan Hilvan Üreten Kadınlar Kooperatifi'nin açılışı yapıldı.

Hilvan Kaymakamlığının himayesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün önderliğinde kurulan kooperatif, ilçede yerel vatandaşlar tarafından kurulan ilk kooperatif, ilde ise 9'uncu kadın kooperatifi olarak dikkat çekiyor.

Hilvan Üreten Kadınlar Kooperatifi'nin açılışı, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın katılımıyla geçtiğimiz günlerde yapıldı. Üretimlerini tekstil alanında başlatan Hilvan Üreten Kadınlar Kooperatifi'nin başkanlığını Fatma Polat yapıyor dedi.

İlçemiz açısından son derece önemli

Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan, 2023 yılı için kendi adlarına vizyonu olacak bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Her şeyden önce kadın olmanın, kadın olarak var olmanın zaman zaman zorluklarıyla karşılaştığımız bu coğrafyada 7 Hilvanlı kadın vatandaşımızın örgütlenme özgürlüğü çerçevesinde kooperatif kurmaları ilçemiz açısından son derece değerlidir. İnşallah bu kooperatif sayesinde çok sayıda kadın vatandaşımız buradan ekmek parası kazanacak ve iş gücü emek piyasasında ne kadar önemli olduklarını ortaya koyacaklardır. Sayın Valimizin desteklediği ve katkı verdiği her projemiz, kendinden sonraki projeleri gerçekleştirmek için bizlere heyecan ve cesaret vermektedir. Hilvan Üreten Kadınlar Kooperatifi'ne vermiş oldukları desteklerden dolayı Sayın Valimize ilçem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise Hilvan Üreten Kadınlar Kooperatifi'nin “Güçlü kadın güçlü dünya” mottosuyla ileride güçlü bir şekilde markalaşacağına inandığını ifade etti. Vali Ayhan, kadın girişimlerinin en önemli destekleyicisi olduklarını vurgulayarak kurulan kooperatifin hayırlı olmasını dileyerek, kurdeleyi kadın vatandaşlarla birlikte kesti.

Kooperatif bünyesindeki tekstil atölyesini ziyaret eden Salih Ayhan, kadın girişimcilere daha önce kendisinin de kurulmasında emeği olduğu kooperatif akademisi hakkında bilgi verdi.