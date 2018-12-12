Hırsızlar bu sefer mezarlığa dadandı

Şanlurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hırsızlar mezarlıkta su dinamosu ve kabloları çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe merkezindeki Aile Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlıkta su akışı sağlayan su dinamosu ve birtakım elektrik kabloları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Durumu fark eden vatandaşlar hırsızlık olayını polise bildirdi. Olay yerine giden polis, çevrede inceleme yaparak kayıplara karışan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi için mezarlığa kamera sistemi takılması ile ilgili çalışmanın başlayacağı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.