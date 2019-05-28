İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hırsızlar yoldaki rögar kapağını çaldı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde hırsızlar gece geç saatlerde yolda bulunan rögar kapağını çaldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hırsızlar gece geç saatlerde yolda bulunan rögar kapağını çaldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşandı. Yolda bulunan rögar kapağı gece geç saatlerde çalındı. Sabah durumu fark eden bir vatandaş, bir kaza yaşanmaması için yakındaki bir inşattan getirdiği tuğlaları rögarın çevresine dizdi. Mahallede yaşayan vatandaşlar ise bir an önce önlemlerin alınmasını istedi.


Yaşanan hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.