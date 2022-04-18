Hırsızlık zanlısı jandarmadan kaçamadı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Karaköprü İlçe Karakol Komutanlığı ekipleri, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen İ.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık şüphelisi İ.D.'nin saklandığı eve baskın düzenledi. Gözaltına alınan İ.D., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.