Hırsızlıktan aranan 2 kişi bayram uygulamasında polise yakalandı

Şanlıurfa'da hırsızlık suçundan aranan 2 zanlı polisin bayram uygulamasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla denetim yaptı. İlçe merkezinde gerçekleştirilen denetimlerde hırsızlık suçundan aranması olduğu belirlenen H.I. ve Y.A. yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.I. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.