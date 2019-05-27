Hız tutkunları Göbeklitepe için Şanlıurfa'da

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile beraber "Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk Rallisi" kapsamında sporcularla Göbeklitepe turuna katıldı.

2019'un Göbeklitepe yılı ilan edilmesi ile farklı etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, "Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk Rallisi" kapsamında Göbeklitepe turunda sporculara destek verdi. Göbeklitepe ören yerinde sporcularla bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, Şanlıurfa İl Kültür Turizm Müdürü Aydın Aslan da eşlik etti. Göbeklitepe ören yerinde açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu tür organizasyonların artacağını belirtti.

“Göbeklitepe odaklı tanıtımlar yapacağız”

Türkiye'nin her yerini bu tür organizasyonlarla dünya çapında tanıtmayı hedeflediklerini belirten Bakan Ersoy, "Bu yıl 14. sü düzenlenen "Avrupa Doğu Batı Dostluk Rallisi" 2019 Yılı Göbeklitepe Yılı olması münasebetiyle Göbeklitepe'yi de güzergahlar arasına koyduk. Türkiye'yi, Anadolu'yu gezip en son Kuzey Kıbrıs'a kadar geçecekler. Ralli Almanya'dan başlayarak bir çok ülkeyi gezerek Kuzey Kıbrıs'ta sonuçlanacak. Bu tarz organizasyonların Türkiye'nin tanıtılması açısından çok büyük faydası var. Biz Türkiye'yi reklam ağırlıklı tanıtmak istemiyoruz. Organizasyonlar ve çeşitli grupların farklı yaşam tarzları ile Türkiye algılarını değiştirmek istiyoruz. Türkiye'nin her köşesini farklı insanların kendilerinin anlatmasını istiyoruz. Bu tür organizasyonlar da çok faydalı oluyor. Avrupa'daki yansıması çok farklı oluyor. Göbeklitepe tarihin başlangıç noktası olması dolayısıyla 12 bin yıllık bir süreci var. Din sebebiyle insanların yerleşime başladığı ve kalıcı yaşam tarzına geçtiklerinin göstergesi burası. Göbeklitepe vurgusunu sadece Göbeklitepe yılında kullanmayacağız. Bundan sonra da Göbeklitepe odaklı tanıtımlar yapacağız. Biz artık Türkiye'yi gastronomisi ile tanıtmayı istiyoruz. Tarihi ve kültürel yapıları gastronomi ile vurgulayarak tanıtacağız. Gastronomi de bizim tanıtımda önem vereceğimiz noktalardan biri olacak" dedi.

“Uluslararası organizasyonlar Şanlıurfa'nın daha iyi tanıtılmasını sağlıyor”

Önümüzdeki yıllar içinde konaklama konusunda çalışmalar yapıldığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise "81 ülkeden 160 rallicinin katıldığı Doğu Batı etkinlikleri çerçevesinde 11 ülke 21 kenti gezerek Şanlıurfa'ya gelen rallicileri Bakanımızla beraber ziyaret ettik. Rallicilerden bazıları Göbeklitepe resimlerini kendi araçları üzerine koymuştur. Bu Göbeklitepe'nin hem Şanlıurfa'da dikkat çekmek açısından hem de gezdiği yerlerde Şanlıurfa'yı tanıtmak bakımından çok önemli. Rallicilere Urfa'nın gastronomisini sorduğumuzda yemeklerimizi çok beğeniyorlar. 2019'un Göbeklitepe Yılı ama biz ilerleyen yıllarda daha çok turist geleceğini düşünüyoruz. Bu anlamda konaklama noktasında çalışmalarımız devam edecektir. Kısa vadede butik otelleri faaliyete geçireceğiz ve uzun vadede ise beş yıldızlı oteller yapılması için görüşmelerimiz devam edecektir. Turizm bacasız fabrika denilen gelir kaynağıdır. Uluslararası organizasyonlar önemli. Şehrin tanıtılması açısından organizasyonlarla gelen turistler çok büyük önem arz ediyor" diye konuştu.

Bakan Ersoy, beraberindeki heyetle Göbeklitepe'deki programın ardından Harran ören yerini ve Balıklıgöl Platosunu ziyaret etti.