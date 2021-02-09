Hobi Bahçesi Proje çalışmaları devam ediyor

Haliliye ilçesinde bulunan Cumhuriyet Parkının yanında 180 Hobi Bahçesi evinin bulunacağı 20 bin metrekarelik hobi bahçesi ile 55 bin metrekarelik piknik alanını oluşturmak için başlanılan proje çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile geliştirilen projede vatandaşların doğa ile iç içe istedikleri tarımsal hobilere ulaşması sağlanacak.

Projede, barbekü alanları, oturma gurupları, bisiklet ve koşu yolları, mescit, fitness alanı, çocuk oyun grubu ve dinlenme alanları yer alacak.