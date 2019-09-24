HRÜ 2019-2020 akademik yılı açılışı gerçekleştirildi

Harran Üniversitesi 2019-2020 akademik yıl açılış töreni, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Dünyanın ilk İslam üniversitesi kalıntılarının bulunduğu tarihi ilçede HRÜ tarafından kaymakamlık ve belediyenin de desteğiyle ilk kez akademik yıl açılış töreni düzenlendi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, açılışta yaptığı konuşmada, yeni akademik yılın tüm akademisyen ve öğrencilere başarı getirmesini temenni etti. Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik de, bu yıl 4 binin üzerinde öğrenciyi mezun ettiklerini belirterek, mezun öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Yeni akademik yılın hayırlı olmasını dileyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Tarih kitaplarından okuduğumuz kadarıyla, bu kadar büyük bir zenginliğin, medeniyetlerin oluşmasına sebep olan ilimin, bilimin tahsil edildiği bu merkezin bu şekilde görmezlikten gelinmesine başta üniversitemizin, biz yöneticilerin ve Şanlıurfalıların sessiz kalmaması gerekiyor. Çok görkemli, her tarafı sularla çevrili, yemyeşil olan, neredeyse fillerin dolaştığı, mimarisi, sanatı, kültürüyle büyük bir zenginliği ve gelişimi yaşayan bir şehir Harran. Antik çağın ve ilk çağın en eski bilim merkezi. Milattan sonra da antik çağ ve ilk çağdaki önemini milattan sonraya da taşıyan, İslamiyetle birlikte yeni bir medeniyet gelişiminin aşaması olarak taçlandıran Harran, dünyanın dört bir tarafına katkı sunan ilim ve bilim adamlarının yetiştiği topraklardır” dedi.

Harran'ın milattan sonra Hristiyanlığın etkisindeki bilim adamlarına da ev sahipliği yaptığını, 600'lü yılların ortalarından sonra bu ilim merkezinin İslam ile tanıştığını ve çok değerli bilim adamlarının yetiştiğini hatırlatan Vali Erin, Harranlı bilim adamları El Battani, Sabit bin Kurra, Cabir bin Hayyam gibi bilim adamlarının, dünya bilimine yaptığı katkıları hatırlattı. 1250 yılına kadar medeniyetlerin temeli olan ilmi ve bilimsel gelişmelerin kaynağı olan Harran ekolünün sonraki bin yılda yıkılmaya başladığını ve bin yılda bir tane bile Sabit bin Kurra yetişmediğini ifade eden Vali Erin, bunun sorgulanması gerektiğini dile getirdi.

Harran Üniversitesi'nin hak ettiği yerde olmadığını, şehrin kalkınma ve gelişmesinin ilim ve bilimle olacağını dile getiren Vali Erin, “İlim ve bilimin elinin değmediği şehrin ne mimarisi mimari olur, ne ekonomisi ekonomi olur, ne kalkınma gelişmesi kalkınma gelişmeye benzer. Şanlıurfa'da bu eksiklik var. Rektör hocamızın liderliğinde, üniversitemizdeki akademisyenlerimizin Şanlıurfa'nın sorunlarına kafa yorması, problemlerin çözümüne yönelik çözüm önerilerini bizlere sunması lazım. Üniversite, yol gösterici olması lazım. Üniversite, yaydığı ışıkla tüm kamu kurum kuruluşlarının ve şehrin karar vericilerinin yolunu aydınlatması lazım. Bu eksikliğin giderileceğine olan inancımızı koruyor ve bunun için umutlu olduğumu belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Tören, YÖK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu'na Vali Erin tarafından plaket takdimi ve ilk ders sunumunun ardından sona erdi.