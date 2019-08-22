HRÜ akademik yıl açılışı Harran'da gerçekleşecek

Harran Üniversitesi'nin 2019-2020 eğitim öğretim yılı akademik açılış töreni, Harran Kaymakamlığı ve Harran Belediyesi'nin katkılarıyla Harran'da gerçekleşecek.

Harran ilçesinde bulunan Kümbet Otelin bahçesinde gerçekleştirilecek olan 2019-2020 akademik yıl açılış töreni ön hazırlıklarını yapmak üzere rektör başkanlığında üniversite yetkilileri, ilçeyi ziyaret ettiler.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik başkanlığında Üniversite Genel Sekreteri Abdülhalim Dündar ve Rektör danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Ethem Karaağaçlıoğlu ve Tanıtım Ofisi Koordinatörlüğü yetkililerinin katıldığı hazırlıklar kapsamında Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik makamında ziyaret edilerek istişarelerde bulunuldu.

Harran Ulu Cami bünyesinde yeni bulunan çeşme yapısını yakından inceleyen heyet, Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal'dan Harran'da yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Prof. Dr. Mehmet Önal, Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü olarak geçen yıllarda yaptıkları arkeolojik kazı çalışmalarında iki adet hamam, iki adet çarşı, bir parfümeri dükkanı, abdest alma yeri şadırvanlı avlu ve lavaboları meydana çıkardıklarını, bu yıl da Ulu Cami bünyesinde çeşme ve su kaplarını gün ışığına çıkardıklarını, kazı çalışmalarının devam ettiğini belirterek cami hariminde çeşme yapısının bulunmasının cami mimarisinde eşsiz olduğunu, zamanında sanatta, mimaride, bilimde kendini aşmış kentlerden biri olan Harran'ın bu ve bunun gibi özelliklerini keşfetmeye alışkın olduklarını söyledi.