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HRÜ öğrencileri görme engellilere yönelik sesli kitap projesi

Harran Üniversitesi öğrencileri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı iş birliği ile görme engellilere yönelik sesli kitap projesi geliştirdi.


Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri H. Cihat Uyanıkoğlu, Gevher Özgem, Gülsüm Bahçe, Müzeyyen Unat, İbrahim Aslan, Yusuf İnce, Halil Aksoy, Yusuf Seltekin tarafından yapılan projeyle görme engelli kişilerin okumak istedikleri ancak okuyamadıkları kitaplara ulaştırılması amaçlanıyor. Bu proje sayesinde toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan görme engelli bireylere fırsat eşitliği sağlanarak gönüllü bireyler tarafından seslendirilen kitaplarla istedikleri kitaba erişim imkanı sunuluyor. Proje hakkında bilgi almak üzere öğrencileri makamına kabul eden Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, projenin tasarım ve uygulama aşamalarında verdikleri emekten dolayı öğrencileri kutlayarak başarılarının devamını diledi.


Proje kapsamında ilk etapta örnek olarak seslendirilen Siyah Lale, Alice Harikalar Diyarında, Şeker Portakalı, Korku, Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Üstü Kalsın Seçme Şiirler, Esirler, Canım Aliye Ruhum Filiz, Alice Düşler Ülkesinde, Saçaklı Kızın Pasaklı Günlüğü, Her Şey Seninle Başlar, Beyaz Geceler isimli dünyaca ünlü yazarlara ait kitaplar seslendirilerek görme engelli vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak.

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