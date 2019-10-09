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HRÜ öğrencileri ödül aldı

Mardin Artuklu Üniversitesi’nin düzenlediği, ülkemizin dört bir yanından üniversite öğrencilerinin katıldığı İnovatif Gelişim Zirvesi’19 Hackathon etkinliğinde Harran Üniversitesi’ni temsilen katılan Bilim ve Teknoloji Kulübü takımı,‘Ucuzluğun Gemileri’ projesiyle dereceye girerek 3.

Mardin Artuklu Üniversitesi'nin düzenlediği, ülkemizin dört bir yanından üniversite öğrencilerinin katıldığı İnovatif Gelişim Zirvesi'19 Hackathon etkinliğinde Harran Üniversitesi'ni temsilen katılan Bilim ve Teknoloji Kulübü takımı,‘Ucuzluğun Gemileri' projesiyle dereceye girerek 3.'lük ödülü almaya hak kazandı.


Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Mustafa Şimşek, Mehmet Koç, Gülay Turcan, Muhammed Said Aşıcı ve Mehmet Nazım Korkmaz, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ekonomik kalkınması ile ilgili bir proje geliştirdiler. Harran Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Kulübü takımı, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan yerel esnafların fiyat birliğinin tam anlamıyla sağlanamayışı, gerekli pazar tanıtımının yapılamaması ve aracı kurumların fiyatları arttırması gibi sorunları çözmek için mobil uygulama geliştirdi. Ayrıca bu mobil uygulama ile kullanıcılar bulundukları şehrin etkinliklerini, tarihi yerlerini ve şehir içi ulaşımı gibi bilgilere kolay bir şekilde ulaşabilecekler.


Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, ekonomiye katkı sunacak ve bölgenin kalkınmasına yönelik yaptıkları proje ile yarışmada dereceye giren öğrencileri makamında ağırlayıp tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

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