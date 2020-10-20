HRÜ sporun gelişmesine katkı sağlıyor

Üniversite-kent buluşması adına yapılan çalışmada, Beden Eğitimi Yüksekokulu Antrenörlük Bölümünde eğitim gören 100 öğrenci, güz ve bahar dönem stajlarını Şanlıurfa'nın resmi kurumlarında yapacaklar. Basketbol, voleybol, yüzme, tenis, masa tenisi, futbol ve atletizm branşlarında yapılacak olan stajlar, haftada 3 gün olarak gerçekleşecek. Üniversite-şehir yakınlaşması adına Şanlıurfa'mıza katkı vermeye çalıştıklarını belirten Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İsmail Gökhan, “Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Haliliye Belediyesi ile diğer kurum ve kuruluşlarda öğrencilerimiz stajlarını yapacaklar. Öğrencilerimiz bu kurumlarımızda hem stajlarını yapacak hem de kurumlarımıza ciddi anlamda destek olacaklar. Harran Üniversitesi ve Şanlıurfa'nın bütünleşmesi adına çok güzel bir gelişme olacağına inanıyoruz. Yaptığımız toplantılarda kurum yetkilileri, şehrin antrenör ihtiyacını karşılamak için yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Harran Üniversitesi olarak şehrimizde sosyal sorumluluk projelerinde görev almaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.