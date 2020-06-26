HRÜ Tıp alanında bir patent daha aldı

Harran Üniversitesi ve sanayiciler arasında YÖK ve Sanayi Bakanlığı'nın destekleriyle farklı alanlarda iş birliği çalışmaları yapılmaya başlanmıştı. Üniversite, akademik bilgi birikimini sanayi ve üretime aktarmanın adımlarından olan patent başvurusunun sonuçlarını almaya başladı. HRÜ Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ali Erdal Güneş basınç odasında tedavi gören bacak ve ayaklarda dolaşım bozukluğu olan hastalar için geliştirdiği koltuk sistemi, üniversite proje pazarında beğenildikten sonra Teknoloji Transfer Ofisi destekleriyle ‘Hiperbarik Sistemlere Tam Uyumlu Yüksek Basınçlı Hava ile Masaj Yapan Koltuk Sistemi' isimli patent onay belgesini aldı. Harran Üniversitesi'nin akademik birikimini sanayiye ve üretime destek olmak amacıyla ülkemizde marka konumuna getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Dr. Güneş, "Yapılan çalışmalarda hiperbarik oksijen tedavisi alan hastaların yaklaşık yüzde 40'ı dolaşım bozuklukları olan hastalardan oluşmaktadır. Buluşumuz ile özellikle dolaşım bozukluğu olan ve hiperbarik oksijen tedavisinden faydalanma oranı az olan hastalarda başarısını arttıracaktır. Patent başvuru süresinden onay alınmasına kadar geçen süre yaklaşık üç yıl. Bu süre içerisinde desteğini yanımızda hissettiğimiz Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik'e, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Hançer'e ve Bilimsel Araştırma Proje koordinatörlüğüne teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Patent sayısının, üniversitelerin gelişmişlik seviyesini ve eğitim kalitesini ortaya çıkardığını belirten Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Hançer, "Harran Üniversitesi, patent ve faydalı model projelerinde akademik personelini teşvik edip destek olmaktadır. Türkiye'nin teknolojik yetkinlik haritasında Teknokent olarak üst sıralarda yerimizi almakta kararlıyız. Patent Kanunu'nun çıkmasıyla markalaşma ve üretim farkındalığı artmıştır. Bunun yanı sıra Teknokent'in avantajları ile birlikte ticarileşen patentlerin diğer araştırmaları için üniversitelere kaynak olması da önemli bir katkı sağlamaktadır. Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını, araştırmalarını ve fikirlerini koruma altına almak istemeleri durumunda üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi tarafından 50 Bin TL'ye kadar destek veriliyor. Ayrıca patent ile koruma altına alınan buluşlarla ilgili olarak ticarileşme çalışmaları desteği de üniversitemiz tarafından verilmektedir” diye konuştu.