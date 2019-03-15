HRÜ'de birinci bölgesel bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Harran Üniversitesi'nin ev sahipliğinde birinci bölgesel bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.

Birincisi düzenlenen bölgesel toplantıya 42 üniversiteden yaklaşık 150 kişinin katılım gösterdiği toplantıda Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik bir açılış konuşması gerçekleştirdi. Açılış konuşmasının ardından Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanı Ayşegül Kutay Gündoğan, “YÖK başkanlığı tarafından verilen burs-desteklere ilişkin genel bilgileri” içeren sunum yaptı. Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanlığı Öğretim Görevlisi Yasemin Ayata Alay da, “YÖK başkanlığı tarafından verilen burs-desteklerin ödeme ve iade süreçleri” hakkında sunum yaptı.

Toplantıya, üniversitelerin ilgili konularda aktif olarak çalışan personelleri ve YÖK bursları için kurulmuş olan YÖK bursları takip şubesi” sorumluları katıldı.

Gerçekleştirilen toplantının, önümüzdeki aylarda diğer bölgelerdeki üniversiteler ile tekrarlanacağı belirtildi.