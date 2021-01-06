HRÜ'de eğitim öğretim online devam edecek

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, korona virüs salgını nedeniyle üniversite bünyesinde 30 Mart 2019 tarihinden bu yana başlayan uzaktan eğitim-öğretim faaliyetlerinin ivme kazanarak devam ettiğini söyledi. Çelik, başlangıçta asenkron olarak başlayan uzaktan eğitim sürecinin, kısa bir süre içerisinde canlı yayın ve online sınav faaliyetlerinin entegre edilmesiyle zenginleştirildiğini belirtti. Ön lisans, lisans ve lisansüstü programların tamamının uzaktan eğitim sistemine tanımlandığını belirten Çelik, bu kapsamda derslerin neredeyse tümünün canlı yayın yoluyla yürütüldüğünü, uzaktan eğitim sistemine 26 bin 887 öğrenci ve bin 128 öğretim elemanının tanımlandığını aktardı. Çelik, öğrenme yönetim sisteminde haftalık ortalama 5 bin 600 canlı ders işlendiğini ve bu canlı derslere haftalık ortalama 119 bin 661 öğrencinin katıldığını ifade etti. Uzaktan eğitim sürecinde dezavantajlı öğrenciler için de birtakım iyileştirme çalışmalarının yapıldığını dile getiren Rektör Çelik, dezavantajlı öğrencilerin öğretimsel ihtiyaçlarının online bir anket üzerinden toplandığını ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda uzaktan eğitim derslerinin yürütüldüğü öğrenme yönetim sistemine bir erişilebilirlik panelinin eklenerek ilgili öğrencilerin taleplerinin karşılandığını belirtti. Çelik, Harran Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin öğrencilerin ve öğretim elemanlarının geri bildirimleri doğrultusunda, uzaktan eğitim teknolojileri konusundaki güncel gelişmeleri de dikkate alarak, üniversitenin uzaktan eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması konusunda sürekli bir çalışma içinde olduğunu sözlerine ekledi.