HRÜ'de hekim adayları mesleğe ilk adımı attı

Düzenlenen törene, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Deniz, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Yılmaz, Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Altay, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. HRÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Tıp Fakültesinin 2019-2020 Akademik Yılı açılışı ve Beyaz Önlük Giyme töreninde konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Deniz, “Burada üniversite sınavında büyük bir başarı göstererek fakültemize kayıt yaptıran 150 genç tıbbiyeli kardeşlerimizin beyaz önlük giyme törenine şahitlik edeceksiniz. Sevgili öğrenciler, eğitim hayatınızın zorlu bir sürecini daha başarıyla tamamlayarak, fakültemizde eğitim almaya hak kazandınız. Sizleri yürekten kutluyor ve Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi ailesine hoş geldiniz diyorum.Amacımız; sizleri dünya bilimine katkı sağlayabilecek bilgi ve beceriler ile donatılmış, ülkemizin sağlık sorunlarını bilen ve bu sorunlara çözüm üretebilme becerisini kazanmış, insan hayatına saygılı ve hekimlik mesleğinin onuruna yakışır tutum ve davranışlar kazanmış hekimler olarak yetiştirmektir. Öğrencilerimizin değerli aileleri, büyük emeklerle, özenle yetiştirdiğiniz evlatlarınıza vermiş olduğunuz maddi ve manevi destek ile başarılı olmalarında çok önemli rol oynadınız. Onları sizlere ve topluma yararlı birer birey olarak yetiştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Evlatlarınızı bize gönül rahatlığı ile emanet edebilirsiniz. Eğitimleri boyunca bizler onların ikinci aileleri olacağız. Sizleri tebrik ediyor ve evlatlarınızın nice başarılarını görmenizi diliyorum. Birazdan sizlere giydirilecek olan “beyaz önlük” ile artık leke kaldırmayacak olan bir meslek hayatına adım atmış olacaksınız. Beyaz renk, saflığın, temizliğin, asaletin ve masumiyetin sembolü olarak kabul edilmektedir. Bugün burada sizlere önlüklerinizi beyaz olarak teslim ediyoruz. Hayat boyunca sizin ve önlüğümüzün hep beyaz kalmasını diliyorum” ifadelerini kulandı.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesini birinci olarak kazanan öğrenci Beyza Binici'ye plaket verilmesinin ardından birinci sınıfa yeni başlayan 150 öğrenciye beyaz önlükleri giydirildi. Heyecan ve duygusal anların yaşandığı tören çekilen hatıra fotoğraflarının ardından son buldu.