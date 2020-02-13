HRÜ'de ilk yardım eğitimi verildi

Osmanbey Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde gerçekleşen seminere, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Bektaş, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Deniz, Yüksekokul Müdürleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.

Büyük can kaybı ya da yaralanmalarla sonuçlanan deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ve kazalarda bilinçsiz yapılan ilk müdahaleler sırasında bilgi yetersizliği nedeniyle oluşan yaralanmalar, vücutta kalıcı hasar oluşması ya da yaşamların yitirilmesi gibi olumsuzlukların yaşanmaması için üniversite çalışanları ve öğrencilerine eğitim amaçlı düzenlenen seminer, Harran Üniversitesi Acil Servis Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Büyükaslan tarafından verildi.

Program açış konuşmalarında Prof. Dr. Ekrem Bektaş, “Önemli olanın acil bir durumla karşılaştığımızda her birimizin bilinçli, temkinli, soğukkanlı ve gönüllü birer birey olarak yetişmemizdir. Bizleri kırmayıp programımıza sunumları ile katılan Dr. Öğretim Üyesi Hasan Büyükaslan ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

İlk yardımın, herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlileri tarafından tıbbi yardım sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan uygulamalar olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Hasan Büyükaslan, “İlk yardımın öncelikli amaçları, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek, iyileştirmeyi kolaylaştırmaktır. İlk yardım temel uygulamaları koruma, bildirme, kurtarmadır. İlk yardımcının müdahalede yapması gerekenler ise hasta/yaralının durumunu değerlendirmek, hasta/yaralının korku ve endişelerini gidermek, hasta/yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmek, hasta/yaralının durumunun ağırlaşmasını engellemek için gerekli müdahalede bulunmak, kanama, kırık, çıkık ve burkulma vb. durumlarda yerinde müdahale etmektir. Ancak herhangi bir tehlike yok ise hasta ya da yaralı yerinden kımıldatılmamalıdır” diye konuştu.