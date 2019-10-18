HRÜ'de “iş arama becerileri” eğitimleri başladı

Harran Üniversitesi Kariyer Merkezi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ortaklığıyla üniversite öğrencilerine yönelik "İş arama becerileri" eğitimleri başladı.

Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4.Sınıf öğrencileriyle başlanılan eğitimlerde İş ve Meslek Danışmanı Hasan Korur tarafından öğrencilere beden dili ve diksiyon, özgeçmiş hazırlama teknikleri, mülakat teknikleri gibi konularda bilgiler verildi. Teorik bilgilerin yanında uygulamalı eğitimlerinde yer aldığı eğitime, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Siverekli, Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürü Lezgin Özmen, müdür yardımcıları, İİBF Dekanı Prof. Dr. Murat Demir ve dekan yardımcıları da katıldı. Eğitimin amacının üniversite öğrencilerinin iş hayatına atıldıklarında nelere dikkat edecekleri, mülakat teknikleri, özgeçmiş hazırlama ve benzeri detaylı bilgileri içerdiğini belirten Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, “Üniversitemizin öğrencilerine, doğru iş ve meslek seçmelerine destek olmak amacı ile iş arama becerileri eğitimi İŞKUR uzmanları tarafından veriliyor. Ayrıca, CV hazırlama, işverenle nasıl görüşüleceği, iş arama teknikleri ve İŞKUR'un faaliyetleri konularında bilgilendirme yapılıyor. Eğitimleri gerçekleştiren Türkiye İş Kurumu Şanlıurfa İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İş Arama Becerileri eğitimleri önümüzdeki haftalarda da farklı fakülte ve yüksekokul öğrencilerimizle devam edecektir” diye konuştu.