HRÜ'de kariyer günü etkinliği yapıldı

Harran Üniversitesi'nde istihdamın arttırılmasına yönelik mesleki rehberlik ve danışmanlık merkezi olarak tasarlanan İŞKUR artı hizmet noktası'nın açılışı gerçekleşti.

Açılış törenine Şanlıurfa Vali Yardımcısı Sinan Başak, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, İŞKUR Kurumsal Organizasyon Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fahrettin Kaya, Çalışma ve İl Kurumu Müdürü Lezgin Özmen, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Şefik Bakay, Rektör Yardımcıları ve davetliler katıldı.

Öğrencilere danışmanlık hizmeti verilecek

Açılış töreninde konuşan İŞKUR Kurumsal Organizasyon Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fahrettin Kaya, üniversiteden mezun olma ve işgücü piyasasına girme aşamasına gelmiş öğrencilere danışmanlık hizmeti sunulması amacıyla üniversite irtibat noktalarının hayata geçirildiğini söyledi.

Üniversitede eğitim gören öğrencilerin iş hayatı ile entegrasyonunu sağlamak üzere kurulan rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin önemine dikkat çeken Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik de konuşmasında, merkezin hem üniversiteye hem de Şanlıurfa'ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından merkezi gezen heyet, sunulacak hizmetlerle ilgili olarak İŞKUR artı hizmet noktası yetkililerinden bilgi aldı.

Heyet daha sonra eğitim danışmanı Berrin Tavman tarafından düzenlenen “Başarıya giden yol” isimli kariyer günü söyleşi programına katıldı.